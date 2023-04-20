Rahmi M. Koç Müzesi’nde Rengarenk 23 Nisan

Minikler bu özel günde renklerin büyülü dünyasına dalıp yaratıcılıklarını sergileyecek, içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine çok renkli geçecek. Minikler, Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel günde, yelken ve otomobil boyama etkinliği ile bayram sevincini doyasıya yaşayacak.

Yelken Boyama etkinliği saat 12.00’de başlayacak. Çocuklar hayallerindeki rengarenk dünyaya hem yaşıtlarını hem de yetişkinleri ortak ederek yaratıcılıklarını sergileyecek. Boyama etkinliğinin ardından saat 13.00 ile 15.15 arası dört ayrı yelken turu düzenlenecek. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

Müzenin adeta geleneksel hale gelen Otomobil Boyama etkinliği ise saat 13.00’te başlayacak. Dört grup halinde gerçekleşecek bu etkinlikte minikler beyaz bir Vosvos’u renklendirecek. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Çocukların renklendirdiği yelken ve otomobil bir hafta boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenecek.

Müzede ayrıca 23 Nisan’a özel imza günü de düzenlenecek. Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu, “Atatürk’ün Yanı Başında” isimli kitabı imzalayacak. Babası Nuri Ulusu’nun 12 yıl boyunca biriktirdiği tüm anıları derleyen Ulusu’nun kitabı, Atatürk’ün kitaplarla dolu dünyasının yanı sıra gezilerine, dostluklarına, hayallerine ve ideallerine de tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 16 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile halihazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Müze, salı-cuma 09.30 – 17.00, cumartesi-pazar 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Vira Haber