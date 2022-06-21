Rahmi M. Koç Müzesi’nden Denizcilik Tarihine Işık Tutan Kitap

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları tarafından tasarımı yapılan kitapta, tarihte iz bırakan ve önemli olaylara tanıklık eden objeler genişçe anlatılıyor. Kitapta, çocukluğundan bu yana denize ve deniz vasıtalarına tutkusu olan Rahmi M. Koç da özel koleksiyonundaki tekne ve yelkenlilerin hikayesini içten bir dille okura aktarıyor

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objenin yer aldığı koleksiyonunun önemli bir kısmını oluşturan denizcilik objeleri ile eşsiz bir mirası yaşatıyor. Müzede sergilenen ve tarihte iz bırakan, önemli olaylara tanıklık eden deniz vasıtaları, ‘Bir Gemi ve Tekne Koleksiyonu’ isimli kitapta okurla buluştu.

Kitapta; Savarona’nın filikasından Fenerbahçe Vapuru’na, dünyayı dolaşan ilk Türk yelkenlisi Kısmet’ten İngiliz amiral teknesi Maid of Honour’a, dünyanın bilinen en eski buharlı römorkörlerinden biri olan Rosalie’den Gonca ve Ysolt gibi buharlı teknelere ve Uluçalireis Denizaltısı’na kadar uzanan çok özel bir seçki sunuluyor. Deniz vasıtalarının farklı açılardan çekilmiş fotoğraf karelerindeki detaylar da kitaba ayrı bir görsel zenginlik katıyor. Rahmi M. Koç Müzeleri’nin yanı sıra Yapı Kredi Yayınları Kitabevleri, Arter Kitabevi ve East Marine Mağazaları’nda okurla buluşan kitabın önsözünü ise müzenin kurucusu Rahmi M. Koç kaleme aldı.

Çocuk yaşta başlayan tutku

Denize ve deniz vasıtalarına hayranlığının 6 yaşındayken başladığını aktaran Koç, özel koleksiyonundaki tekne ve yelkenlilerden her birinin hikayesini içten bir dille okura aktarıyor. Koç, “Makinalı ve makinasız, çeşitli ve değişik tip gemiler, denizaltı, tırhandiller, sandallar, yelkenliler, gezi motorları, velhasıl deniz vasıtalarımızın kimilerini yaptırdım, kimilerini satın aldım, birçoğu da hibe edildi. Dünyadaki sadece klasik tekne yahut marin müzelerinde bendeki kadar çeşit eserin bulunmadığını gördükçe yüreğime su serpiliyor. Hele hele iki teknemizin dünyayı yelkenle dolaşmış olmaları da değerimizi daha da artırıyor” diyor. Koç, “RMK Marine Tersanemiz ve de müzemizin atölyesi olmasaydı bu kadar çeşitli teknelerin restorasyonunu yapamazdık” diye ekliyor.

Bizans Gemileri’nden Yenikapı 12’ye

İngiltere’den Fransa’ya, İtalya’dan Norveç’e ve ABD’ye mavi sularda yüzen tekne ve gemilerin anlatıldığı kitapta, Dr. Vera Bulgurlu’nun “Bizans Gemileri” başlığıyla kaleme aldığı yazıyı okumak da mümkün. Ayrıca Dr. Işık Özasit Kocabaş’ın, Yenikapı Kazıları’nın en önemli parçalarından Yenikapı 12’yi ve restorasyon sürecini anlattığı “9. Yüzyıldan Günümüze Yelken Açan Ticaret Teknesi” başlıklı yazı deniz ve tarih tutkunlarını bekliyor. Yenikapı 12 Rekonstrüksiyonu ise Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor.

Vira Haber