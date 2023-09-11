"Rauf Bey Gemisi"nde İlk Ders Zili Çaldı

"Asrın felaketi"nin ardından limana gelen gemide, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler ağırlandı.

Gemi, bu eğitim öğretim döneminde de liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi.

Rauf Bey Gemisi'ne, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 472 öğrenci yerleştirildi.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

Vira Haber