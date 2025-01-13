Reis 48 Göreve Başladı: Muğla Denizlerinde Yeni Dönem

Tören, Bodrum Türkbükü Balıkçı Barınağı'nda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ve birçok protokol üyesi ile balıkçılar ve vatandaşlar yer aldı.

“Mavi Vatan’ı Gelecek Nesillere Ulaştıracağız”

Tören, halk oyunları gösterisi ve İstiklal Marşı’nın ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın konuşmasıyla başladı. Saylak, Muğla’nın bin 500 kilometrelik sahil şeridinin doğal tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Reis 48, denizlerimizdeki sürdürülebilir avcılığı sağlama ve kaçak avcılığı önleme konusunda önemli bir görev üstlenecek. Modern donanımıyla artık daha etkin denetim yapabileceğiz. Bu tekne, Mavi Vatan’ın geleceği için büyük bir adım” dedi.

Tam Donanımlı Bir Kontrol ve Denetim Teknesi

Reis 48’in özelliklerine dikkat çeken Saylak, teknenin 3D sonar, gece görüşlü termal kamera ve su altı dronu gibi ileri teknolojilerle donatıldığını vurguladı. Tekne ayrıca çevik yapısı ve yüksek hız kapasitesiyle kaçak avcıların faaliyetlerine hızlı müdahale imkânı sunacak.

“Uluslararası Sularda da Hizmet Verecek”

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Reis 48’in yalnızca Muğla kıyılarında değil, uluslararası sularda da etkili olacağını belirterek, “Tekne, Bakanlığımızın yürüttüğü denetim çalışmalarına destek olacak ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli şekilde görev yapacak” dedi. Türkyılmaz ayrıca Türkiye genelinde 2.400 denetim gerçekleştirildiğini, 8.300 idari işlem yapıldığını ve yasa dışı avcılık nedeniyle 78 balıkçı teknesine el konduğunu açıkladı.

İlk Operasyon Hayalet Ağların Temizlenmesi Oldu

Törende, dualar eşliğinde denize indirilen Reis 48, ilk görevini Türkbükü açıklarındaki Tavşan Adası yakınlarında gerçekleştirdi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış ekibi, daha önce tespit edilen hayalet ağları teknenin gözetiminde denizden çıkardı. Operasyon, su altı dronu ile canlı olarak izlendi.

Teknik Özellikler ve Donanım

GEPA tarafından üretilen Reis 48, 11,42 metre uzunluğa, 3,56 metre genişliğe ve 33 knot hıza ulaşabilen güçlü motorlara sahip. Teknede 2 kamara, banyo, mutfak ve toplantı odası gibi alanlar bulunuyor. Donanımında ise 36 mil radar, 3D sonar ve gece görüşlü termal kamera yer alıyor.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, balık ekmek ikramı ile sona erdi. Reis 48, Mavi Vatan’ın korunması için hizmet vermeye başladı.

Vira Haber