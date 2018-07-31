Rekabet Kurulu'ndan lojistik devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüsle ilgili soruşturmaya 3 şirketi daha ekledi.

Rekabet Kurulu, posta/kargo taşımacılığı pazarında müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak şu şirketlere soruşturma açmıştı:

Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti., Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.,Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.,Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş., Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.,STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.,TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş.Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,Asset Lojistik A.Ş., Cemal Bozaslan,CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş., Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti., DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş., DRN Lojistik A.Ş.,Eli Uluslararası Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti., Gama Kombine Taşımacılık A.Ş., Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık, Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı, İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti., Kevser Funda Sanlıman UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri, Serkan Çınar Çınartaş Grup, Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic.Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş., DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.,Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti., ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş.,On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bu şirketlere Rekabet Kurulu'nun 5 Temmuz'daki kararı ile şu üç şirket eklendi: Ekol Lojistik A.Ş., Öykü Lojistik A.Ş., DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Bu arada eski ve yeni şirketlerin soruşturma dosyaları birleştirildi.

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