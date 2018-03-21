Rekabet Kurulu’ndan Zeyport kararı

Rekabet Kurulunca, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hizmetleri Ticaret AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan Kurul kararına göre, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Buna göre, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 4054 sayılı kanunun ilgili maddelerini ihlal etmediği, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararına varıldı.

Vira Haber