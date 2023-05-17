"Resilient Lady" İle Bodrum'a 1866 Turist Geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 1866 yolcu ile 1088 personel bulunduğu belirtildi.

Vira Haber