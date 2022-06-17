Resim ve Fotoğraf Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların katılımıyla “Denizcilik” konulu “Resim Yarışması” ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile “Deniz ve Çevre” konulu İMEAK Deniz Ticaret Odası Geleneksel 16. Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri, 16 Haziran Perşembe günü düzenlenen törenle verildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törene, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürü Abdurrahman Ensari, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenciler, veliler ve yarışma jürisi üyeler katıldı.

Törende konuşan Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bir yandan ülkede denizciliğin gelişmesi için çalışmalar yaparken, diğer yandan gençlere ve çocuklara denizciliği öğretmek, deniz sevgisini, deniz kültürünü aşılamak için sanatsal faaliyetlerde de bulunduklarını kaydeden Tamer Kıran, “Resim yarışması da fotoğraf yarışması da aslında uzun zamandan beri yaptığımız bir organizasyon. Amacımız ülkemize, gençlere, insanlarımıza denizin önemini aktarabilmek, denizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatabilmek, denizi sevdirebilmek, medeniyetin, refahın yolunun denizden geçtiğini aktarabilmektir” diye konuştu.

“Denizi Sevdirmeye Çalışıyoruz”

Denizin ve denizciliğin öneminin pandemi döneminde daha iyi anlaşılmış olduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, insanlar evdeyken gemi insanlarının çalışmaya devam ettiğini bununla birlikte çok kötü tecrübeler yaşadıklarını ifade etti.

Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Sevdiklerimizi kaybettik, birçoğumuz hastalığa yakalandı. Olumlu tarafından bakacak olursak; bu açıdan da denizciliğin ne kadar önemli olduğunu ülkece görmüş olduk. Bizler; Orta Asya’dan at sırtında buralara kadar çıkıp gelmişiz, Anadolu’yu yurt edinmişiz. Denizci millet değiliz ancak bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bu tip faaliyetlerle denizi sevdirmeye çalışıyoruz. Denizde olmamız gerektiğimiz yerde, rekabet ettiğimiz ülkelerin konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce Deniz Ticaret Odası olarak çalıştay serisi yapmıştık. O çalıştaydan çıkan ülkümüz; Denizci Millet, Denizci Ülke olmuştu. Bu ülkümüzü gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yarışmada dereceye giren girmeyen herkese teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum.”

Ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise fotoğraf ve resim yarışmasına ilgi gösterenlere teşekkürlerini iletti.

Bir milletin denizcilikte gelişmesi için olmazsa olmazının denizcilik kültürünün yaygınlaşması ile mümkün olduğuna vurgu yapan Çakır, “16.’sı yapılan bu organizasyon son derece önemli. Bu organizasyonu daha da geliştirip büyütmek temel gayemiz. Yarışmalar kaliteyi arttırır; ödüller ise heveslendirir. Fotoğraf ve resim yarışmasına katılan, dereceye giren giremeyen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın fikir babası Muhsin Divan’a da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Yarışmayı düzenleyen, yarışmaya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürü Abdurrahman Ensari, de hayatın sadece ders çalışmaktan ve sınavlara girmekten ibaret olmadığını; matematikte başarılı olmak kadar resimde de başarılı olmanın son derece saygıdeğer olduğuna dikkat çekti.

İstanbul İl Müdürlüğü Strateji birimi olarak sosyal sorumluluk projeleri anlamında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaptıklarını belirten Ensari, “Deniz Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurumlar, üniversitelerimiz bize son derece destek oluyorlar. Öğrencilerimiz var olan imkanlardan fazlasıyla yararlanmalarını istiyoruz. Deniz Ticaret Odası’na teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel olarak devam eden yarışmanın önümüzdeki yıllarda da sürmesini diliyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, onları teşvik eden öğretmenlere ve velilere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Tören, düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesi ile son buldu.

“Denizcilik” konulu resim yarışmasında; ‘’Denizin Hakimiyeti’’ isimli eseriyle Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Filiz Özbey birinci, ‘’Anılarımın Dalgası’’ isimli eseriyle Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğrencisi Irmak Aytaş ikinci, ‘’Deniz ve Gemi’’ isimli eseriyle Şişli Mecidiyeköy Anadolu Lisesi öğrencisi Nuriye Akdeniz üçüncü oldu.

“Deniz ve Çevre” konulu fotoğraf yarışmasında; ‘’Deniz Salyası’’ adlı eseriyle Kadir Tezel birincilik, “Balıkçı” adlı eseriyle Veysel Akcan ikincilik, “Çakıl Taşları” adlı eseriyle Mehmet Özdemir üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

Vira Haber