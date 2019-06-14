Cenova`da 1861 yılında REGISTRO ITALIANO adı altında, "Associazione della Mutua Assicurazione Marittima" (Ortak Denizcilik Sigorta Kuruluşu) tarafından, İngiltere ve Fransa’da da olduğu üzere, İtalyan deniz işletmecilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Rina Denizcilik'in Türkiye direktörü olarak çalışan Massimo Sanquerin Kadıköy Hilton’da düzenlenen gece ile Türk denizcilik sektörüne veda etti.

Gece Kadıköy’deki DoubleTree Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Brokerlardan, armatörlere, yan sanayicilerden, bunkercilere kadar geceye çok yoğun bir katılım gerçekleşti.

Toplantıda duygusal bir konuşma yapan Massimo Sanquerin burada pek çok şey öğrendiğini, Türkiye’nin ve İstanbul’un kendisi için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Massimo Sanquerin yeni görev yeri olan Çin’de Excellence Center direktörü olarak Rina denizcilik adına çalışmaya devam edecek.

Veda gecesine denizcilik sektörü yoğun bir katılım gösterirken BIMCO Başkanı ve DTO Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu da gecedeydi. Şadan Kaptanoğlu mikrofonu eline alıp Massimo Sanquerin’e bir veda konuşması yaptı.

BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Massimo elinde sihirli değnek var gibi birçok sorunu kolayca halledebilen biri. Onun için imkansız yoktur olmasını istediğiniz şeyi ona söylersiniz ve o yapar. Denizcilik sektörü için çok önemli olan networkleri çok iyi kullanan biriydi” dedi.

Rina denizciliğin yeni Ortadoğu ve Türkiye Direktörü olacak Massimo Volta önceki direktör Sanquerin’e bir plaket verdikten sonra davetlilere kendini tanıtan bir konuşma yaptı. Gecede Sanquerin anısına bir pasta da kesildi.

Vira Haber