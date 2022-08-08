RİVA-1 Katı Atık Alım Teknesi Denizleri Korumaya Devam Ediyor

RİVA-1 Katı Atık Alım Teknesi ile ilgili bilgilendirme yapan Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, göreve geldiklerini günden bu yana deniz ve deniz dibi temizliğine önem verdiklerini vurguladı.

Ücretsiz Katı Atık Alım Teknesinde dördüncü sezonu geçirdiklerini söyleyen Orhan Dinç, koylarda konaklama yapan teknelerden 300.000’nin üzerinde çöp aldıklarını ve Muğla Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm bölümüne gönderdiklerini ifade etti.

“Ekmek yediğimiz yerde kirlilik istemiyoruz”

Bu hizmeti vermelerindeki amacın denizcilerde sağduyu oluşturmak, farkındalık yaratmak ve denizcileri bilinçlendirmek olduğunu belirten Orhan Dinç, şöyle devam etti: “Biz Bodrum’da denizlerimizden ekmek yiyoruz. Ekmek yediğimiz yerde kirlilik istemiyoruz. Sürdürülebilir turizmin en temel prensibi kalitedir. Kaliteli turizm için sunduğumuz teknemizi, denizimizi, deniz dibimizi temiz tutmalıyız ve sürdürülebilir doğal yaşama zarar vermemeliyiz. Sıfır Atık Projesi ile “Bodrum’da Mavi Kazanacak” sloganı ile her daim; Temiz yaşamı destekleyeceğiz.”

Orhan Dinç sözlerine şöyle son verdi: “Ücretsiz olarak verdiğimiz bu hizmette de denizcilerimizden aldığımız destek ve memnuniyet; yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermekte bize. Bu desteğin artarak devam etmesini diliyoruz. Bizi bu anlamda destekledikleri için. Buradan da tüm üyelerimize, deniz sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Vira Haber