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Riviera Kruvaziyer Gemisi, 490 Yolcu İle Antalya’ya Geldi

Riviera Kruvaziyer Gemisi, 490 Yolcu İle Antalya’ya Geldi

QTerminals Antalya, son olarak Marshall Adaları bandıralı "Riviera" adlı lüks yolcu gemisine ev sahipliği yaptı.

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Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın birçok ülkesinden gelen kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. QTerminals Antalya, son olarak Marshall Adaları bandıralı "Riviera" adlı lüks yolcu gemisine ev sahipliği yaptı.  

Dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerini ağırlayan QTerminals Antalya’nın son misafiri Marshall Adaları bandralı Riviera adlı lüks yolcu gemisi oldu. 2012 yılında inşası tamamlanan gemi 240 metre boyunda ve 32m genişliğinde.  Ağırlıklı USA ve UK uyruklu turistlerden oluşan 490 yolcusu ve 772 mürettabatı ile Riviera, Limassol’a devam edecek. 

Sezonun başlaması ile birlikte daha önce dünyaca ünlü kruvaziyer gemilerinden olan Emerald Azzurra, Spirit of Adventure, Silver Siprit, Seven Seas Explorer,Nautica, Blue Sapphire  ve Club Med 2’ye ev sahipliği yapan QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerini ve turistleri ağırlamaya devam edecek. 

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