RIZE İsimli Gemi Sivriada Açıklarında Makine Arızası Yaşadı
RIZE isimli gemi, Yunanistan’dan Samsun’a seyir halindeyken Sivriada açıklarında makine arızası yaşadı.
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RIZE isimli genel kargo gemisinin yaşadığı arızaya ilişkin paylaşımı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı:
KGEM'in yaptığı paylaşımda,
"Yunanistan'dan Samsun'a seyir halindeyken Sivri Ada açıklarında makine arızası yaşayan RIZE isimli 100 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Kumkapı Demir Sahası’na emniyetle demirledi."
ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : RIZE, Makine Arızası, Sivriada
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