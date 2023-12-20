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RIZE İsimli Gemi Sivriada Açıklarında Makine Arızası Yaşadı

RIZE İsimli Gemi Sivriada Açıklarında Makine Arızası Yaşadı

RIZE isimli gemi, Yunanistan’dan Samsun’a seyir halindeyken Sivriada açıklarında makine arızası yaşadı.

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RIZE isimli genel kargo gemisinin yaşadığı arızaya ilişkin paylaşımı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı:

KGEM'in yaptığı paylaşımda,

"Yunanistan'dan Samsun'a seyir halindeyken Sivri Ada açıklarında makine arızası yaşayan RIZE isimli 100 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Kumkapı Demir Sahası’na emniyetle demirledi."

ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

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