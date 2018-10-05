İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Rodaport’ta deniz kirliliğine karşı tatbikat
Rodaport’ta deniz kirliliğine karşı tatbikat

Rodaport’ta deniz kirliliğine karşı tatbikat

Most Denizcilik, MKS,  Gemport ve Borusan yetkililerinin katılımıyla Rodaport limanında deniz kirliliği acil durum tatbikatı yapıldı.

A+A-

MOST Denizcilik yetkilileri tarafından koordine edilen ve gemi kazaları, olası yakıt sızdırmaları vb. sebepler sonucu meydana gelebilecek deniz kirliliğine, zamanında ve etkin müdahalede bulunmak için hazırlıklı olmak ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği yakıt sızdıran geminin çevresini dolgu bariyer ile çeviren görevliler, atığın yayılmasını engelledi. 

Vira Haber

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.