Rodaport’ta deniz kirliliğine karşı tatbikat

MOST Denizcilik yetkilileri tarafından koordine edilen ve gemi kazaları, olası yakıt sızdırmaları vb. sebepler sonucu meydana gelebilecek deniz kirliliğine, zamanında ve etkin müdahalede bulunmak için hazırlıklı olmak ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği yakıt sızdıran geminin çevresini dolgu bariyer ile çeviren görevliler, atığın yayılmasını engelledi.

Vira Haber