Rodaport’ta deniz kirliliğine karşı tatbikat
Most Denizcilik, MKS, Gemport ve Borusan yetkililerinin katılımıyla Rodaport limanında deniz kirliliği acil durum tatbikatı yapıldı.
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MOST Denizcilik yetkilileri tarafından koordine edilen ve gemi kazaları, olası yakıt sızdırmaları vb. sebepler sonucu meydana gelebilecek deniz kirliliğine, zamanında ve etkin müdahalede bulunmak için hazırlıklı olmak ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği yakıt sızdıran geminin çevresini dolgu bariyer ile çeviren görevliler, atığın yayılmasını engelledi.
Vira Haber
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Etiketler : Most Denizcilik, MKS, Gemport, Borusan, Rodaport limanı, deniz kirliliği, tatbikat
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