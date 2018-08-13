Rotterdam Limanı’nda 90 milyon dolarlık sızıntı

23 Haziran'da Rotterdam Limanı'nda denize sızan petrolün temizleme çalışmaları devam ediyor. Rotterdam limanında 183 metre uzunluğundaki ‘M/T BOW JUBAIL’, iskeleye çarparak gövdesini parçalamış ve olay sonucu denize yaklaşık olarak 220 tonluk petrol sızmıştı.

Bu sahil inşası çalışması göz önüne alındığında petrol sızıntısını temizlemenin önümüzdeki yıla kadar devam edeceği öngörülüyor. Haziran'daki sızıntı sonrasında, ilk temizlik çalışmaları nakliye ve taşımacılığı kısıtlayan altyapı bölümünde başlatıldı.

Liman yetkilileri temizlik çalışmalarının daha geniş alana yayıldığını söyledi. Rıhtım duvarları, iskeleler, şamandıralar temizlik maddesi ve yüksek basınçlı su ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca taşların altındaki moloz taşları da kirlendi. Daha önce benzer alanlarda yapılan kaynar suyla ve yüksek basınçlı suyla yıkamak başarılı olmuştu fakat sızıntının üstünden bir aydan fazla bir süre geçtiği için temizlemesi daha zor olacak. Yetkililer limandaki petrolün temizlenmesinin çok zor olduğunu taş kaplamaları değiştirmenin daha ucuz olabileceğini belirtti.

Liman Başkanlığı, petrol sızıntısından kaynaklanan hasarın yaklaşık 90 milyon dolar olduğunu söyledi. Temizleme ve onarım çalışmaları için gereken finansmanı geminin operatörü Odfjell'den alınacağını açıkladı. Liman Başkanlığı Operasyon Direktörü, Ronald Paul, limandaki zararları telafi etmeye çalıştıklarını ve ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyledi. Odfjell'in Operasyon Direktörü Harald Fotland geçen ay yaptığı açıklamada şirketin tazminat ödeyeceğini ve üçüncü kişilere verilen zarara karşı çok büyük pişmanlık duyduklarını ve zararı karşılayacaklarını ifade etti.

Vira Haber