Rumlar 7'inci parseli de enerji şirketlerine açıyor

Türk tarafının doğalgaz kaynaklarında KKTC’nin de hakkı bulunduğu gerekçesiyle gösterdiği tepkiye rağmen Rum Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantının ardından diğer parsellerde arama izinleri olan yabancı enerji şirketlerinden 7’nci parsel için teklif alacaklarını duyurdu.

Rum yönetimi ayrıca sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) ithalatı için altyapı oluşturulması ihalesinin belgelerini onayladı. Bu altyapı çalışmalarının 300 milyar euro yatırımla yapılması öngörülüyor. Yatırımını 100 milyar euroluk kısmını AB finanse edecek.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis, 7’nci parselle ilgilenen çeşitli enerji şirketlerine lisans başvurusu için davet yaptıklarını belirterek, kararın daha önce 6, 8, 10, 11 numaralı parsellerde hidrokarbon arama lisansı bulunan şirketlere yönelik olduğunu söyledi.

Bölgedeki beş parselde İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas ve Fransız Total arama lisansına sahip. Total ve Amerikan ExxonMobil şirketlerinin 7. Parsel için bir konsorsiyum oluşturmayı planladıkları kaydediliyor.

Kıbrıs Adası’nın güneyindeki gaz rezervleri -bazı uzmanların uçuk bir rakam olarak değerlendirmesine rağmen- 96 trilyon kübik feet olarak tahmin ediliyor. Türkiye her fırsatta Güney Kıbrıs'ın 'münhasır ekonomik bölge' olarak ilan ettiği bu alanda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu vurguluyor.

En yüksek teklifi veren şirket 7’inci parsel için hidrokarbon arama ruhsatı alacak.

Vira Haber