Rumlar sondaj yapabilir, Türkiye'ye yasak!

Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetleri için gönderdiği ikinci sondaj gemisinin de Kıbrıs açıklarına varması üzerine Rusya'dan bu konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, "Jeolojik araştırma için Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine yeni bir Türk gemisinin daha girdiğine dair haberlerden dolayı bölgedeki gelişmeleri endişeyle izliyoruz" denildi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin, Kıbrıs sorununun kalıcı, uygulanabilir ve adil bir şekilde çözülmesine engel olmaktan başka bir sonucunun olabileceğine inanmıyoruz" ifadesini kullandı.

"Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de kriz ihtimalini artıracak adımlardan kaçınma ve itidalli hareket etme" çağrısı yapan Rusya, söz konusu tarafları "her türlü anlaşmazlığı diyalog ve birbirinin çıkarına saygı göstererek çözmeye" davet etti.

Adada çözüme ulaşılabilmesi için bir an önce yeniden Birleşmişler Milletler (BM) kararları temelinde müzakerelere başlanması gerektiğini ifade eden Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bu doğrultudaki çabaları desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

Mogherini: AB uygun önlemleri değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) de konuya dair açıklamalarda bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'in sondaj krizinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne verdiği desteği yineledi. Ankara'yı AB-Türkiye ilişkileri üzerinde "ciddi anlamda olumsuz bir etki yaratacak" eylemlerine son vermeye ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, uluslararası hukuk uyarınca saygı göstermeye davet eden Mogherini, "Planlanan bu ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden, kabul edilemez yeni bir gerginlik unsurudur" ifadesini kullandı.

Mogherini, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini göndermesinin ardından AB Konseyi'nin "uygun önlemleri" değerlendirdiğini ve "Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde" karşılık vereceğini bildirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemisi göndermesini kınayarak bu durumun "egemenliğinin ihlali" olduğunu belirtmişti.

Türkiye'nin hidrokarbon aramak üzere bölgeye gönderdiği ilk gemi olan "Fatih" geçen Mayıs ayında Kıbrıs'ın batısına ulaştıktan sonra sondaj çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'nin gönderdiği ikinci gemi "Yavuz" ise dün adanın doğusuna ulaştı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen haftasonu yaptığı açıklamada, "Yavuz" sondaj gemisinin, bir hafta içinde Karpaz açıklarında ilk sondajına başlayacağını duyurmuştu.

Ada çevresindeki sondaj gerginliği

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti bu parsellerin bir kısmında, uluslararası enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sondaj çalışmalarına başladı. Rumların ilan ettiği parsellerden bazıları, Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ada açıklarında petrol ve doğal gaz araması için ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Türk tarafı da Rum tarafı da kesişen noktalarda sondaja başlamadı. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Vira Haber