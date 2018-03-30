Rumlar’da Türk sondaj gemisi rahatsızlığı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum Yönetimi'nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne götürebileceği uyarısı yaptı.
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan'da bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arama yapmak üzere Doğu Akdeniz'e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum tarafının, elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları harekete geçireceğini ve konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne götürebileceğini vurguladı.
Vira Haber
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Etiketler : Rum Yönetimi, Başkan, Nikos Anatasiadis, Türkiye, Doğu Akdeniz, sondaj gemisi, BM Güvenlik Konseyi
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