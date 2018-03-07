Runatolia Maratonu’nda 'umut' için koştular

“Bu Adımda Umut Var Projesi” ile “2018 Runatolia Maratonu”na katılan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2008 yılından bu yana Türkiye’de gönüllü koşucuları bir araya getirerek ihtiyacı olan gençleri amaçlarıyla buluşturuyor. 3 Mart’ta start alan ve 4 Mart’a kadar farklı etaplarla koşulan Runatolia Maratonu’nda Port Akdeniz Limanı ekibi “umut” için koşarak TEV’i destekledi.

2008 yılından bu yana Türkiye’de gönüllü koşucular, Adım Adım Platformu ile 212 binin üzerinde bağışçıdan 23 milyon TL bağış toplayarak 120 bin kişinin hayatını değiştiren TEV, çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkı sağlamak amacı ile bugüne kadar yurt içinde 223.628, yurt dışında 1.736 burs vererek gençlerin geleceğine umut olmaya da devam ediyor. Bu yıl 50. Kuruluş yılını kutlayan Vakıf, yeni bir iletişim kampanyası başlatarak TEV dostlarını Antalya maratonunda umut için koşmaya davet etti.

Asya Pasifik’ten Batı Akdeniz’e kadar uzanan, 8 ülkede 14’ü kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere toplam 16 limanı kapsayan geniş bir operasyonel büyüklüğe sahip Global Ports Holding’in Antalya’da bulunan Port Akdeniz limanının çalışanları, 13 kişiden oluşan ekibiyle TEV’e ve eğitime destek vermek amacıyla Runatolia maratona katıldı. Runatollia Maratonu’nda “Aydınlık yüzler için koşuyoruz” sloganıyla TEV Umut Takımı’nda yerini alan Port Akdeniz ekibi üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekerek bağış oranlarını her gün yükseltti.

3 Mart’ta minik adımlar, topuklu koşusu ve halk koşusuyla başlayan Runatolia Maratonu, 4 Mart’ta 42K, 21K ve 10K koşularıyla son buldu. 10K kategorisinde yarışan Port Akdeniz ekibi 18 Mart’a kadar bağış toplamaya devam edecek.

Vira Haber