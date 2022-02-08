Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizine Doğru İlerledi
Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizine doğru ilerlerdi.
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Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere geçiş sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.
Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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Etiketler : rusya, çanakkale, savaş gemisi
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