24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş devam ederken Karadeniz’deki deniz araçları da savaşın acımasız yüzünden etkileniyor.

Son olarak, Azak Denizi’ndeki Mariupol Limanı'nda 16. rıhtıma yanaşmış olan AZBURG isimli gemi, Rus ordusu tarafından ateşlenen füzenin hedefi oldu.Yaşanan patlamanın makine dairesinde yangına neden olduğu bildirilirken 12 mürettebattan 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

1995 yılında inşa edilen 130.17 metre uzunluğunda, 15.87 metre genişliğindeki Dominika bayraklı geminin Ukrayna sahipli olduğu kaydedildi. Geminin Bulgaristan’dan Mariupol'a konteyner yüküyle geldiği açıklandı.