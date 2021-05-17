Rus ve İngiliz Savaş Gemileri 1 Saat Arayla Karadeniz'e Açıldı

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı ‘Novocherkassk’ isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu görüldü. 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

Rus savaş gemisinin boğaza girişinden yaklaşık 1 saat sonra da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P 224 Borda numaralı ‘HMS Trent’ isimli River sınıfı açık deniz devriye gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinden çok sayıda İngiliz askerlerinin kıyıyı izlediği görüldü. İngiliz savaş gemisi de 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz’e açıldı5 gün önce ise, Fransız Donanması'na ait gemi Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

RUSYA’NIN KARADENİZ FİLOSU, İNGİLİZ DEVRİYE GEMİSİNİ İZLEMEYE BAŞLADI

Rusya’nın Karadeniz Filosu güçlerinin İngiltere’nin Trent BMC devriye gemisinin eylemlerini takibe başladığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri İngiltere’nin Trent BMC devriye gemisinin eylemlerini izlemeye başladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İngiliz gemisinin bugün Karadeniz sularına girdiği belirtildi.

Karadeniz Filosu, 11 Mayıs’ta da Karadeniz’e giren Fransa’nın Commandant Birot devriye gemisini izlemeye başladığını açıklamıştı.

Vira Haber