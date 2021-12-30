Rusya, Hazar Denizi'ndeki Kirlilikle Mücadele İçin 4 Milyon Dolar Kaynak Ayıracak

Rusya hükümeti, BM'nin Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele amacıyla başlattığı program için 4 milyon dolar kaynak ayrılmasını öngören talimat yayınladı.

Rusya'da hükümet, Birleşmiş Milletler'in (BM) Hazar Denizi'ndeki plastik kirliliğiyle mücadele programına kaynak ayırma kararı aldı.

Yayınlanan talimatta, "2021-2024'te federal bütçe harcamalarından Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programı'nın 'Hazar Denizi'ndeki deniz çöpü ve plastik sorunuyla mücadeleye yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirmeye yardım' başlıklı ortak projesinin uygulanmasıyla ilgili maliyetleri finanse etmek üzere BM Kalkınma Programı bütçesine yaklaşık 4 milyon 39 bin 200 dolar katkı yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da karar hakkında ilgili BM organlarının bilgilendirilmesi ve harcamalar için fon tahsis edilmesi talimatı verildi.

Daha önce Rus hükümeti, ülkenin belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmasına karar vermişti.