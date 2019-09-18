Rusya, Kuzey Kore'nin gemilerine el koydu
Rusya, Japon Denizi'nde kendi karasularında izinsiz avlandıkları gerekçesiyle Kuzey Kore'ye ait gemilere el koymak istedi. Çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
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Rus sınır görevlileri, Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore’den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etti. Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı.” ifadelerine yer verildi. 21 kişilik Kuzey Koreli mürettebatın alıkonulduğu açıklandı.
Vira Haber
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