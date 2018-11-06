Rusya'dan Süveyş'e yeni alternatif

Rusya, Hindistan ve İran temsilcileri bu ay bir araya gelerek uluslararası taşımacılık koridoru Kuzey-Güney'in (Sever-Yug) faaliyete geçirilmesi konusunu ele alacak.

İzvestiya gazetesinin İran televizyonu Press TV'ye dayandırdığı habere göre, 7200 kilometrelik demir ve su yolundan meydana gelen yeni koridor Süveyş Kanalı'na daha ucuz ve daha kısa bir alternatif oluşturacak.

Proje ile Hindistan'dan çıkan mallar önce İran Körfezi kıyısındaki Bender-Abbas kentine yönlendirilecek. Daha sonra bu mallar Hazar Denizi kıyısındaki şehri Bender-Enzeli'ye, oradan da deniz yoluyla Rus şehri Astrahan'a taşınacak. Bu malların Avrupa'ya dağıtımı ise demir yoluyla gerçekleştirilecek.

Yeni taşımacılık koridorunun Hindistan'dan çıkan bir malın Avrupa'ya taşınma maliyetini yüzde 30 ile 40 arasında azaltacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, örneğin, Bombay'dan Moskova'ya gönderilecek bir mal bu yolla adresine 20 gün daha erken ulaşacak.

Tahminlere göre, koridorun yıllık mal taşıma kapasitesi 20-30 milyon ton civarında.

Vira Haber