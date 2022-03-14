Rusya'dan Yola Çıkan Ayçiçeği Yağı Yüklü 2 Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Rusya Bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki "Glard 1" isimli tanker ise saat 03.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.

Gemilerden 1'inin 17 Mart'ta diğerinin ise 18 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.