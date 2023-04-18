Rusya'nın Rostov Limanında Kargo Gemileri Çatıştı

Genel kargo gemisi KAMILLA, 16 Nisan'da Rusya'nın Azak Denizi'ndeki Rostov-on-Don limanında yanaşmak için manevra yaparken genel kargo gemisi POLA ALEXIA ile çatıştı.

Kaza anında POLA ALEXIA'nın yanaşmış durumda veya bağlı olup olmadığı netleşmedi

Her iki geminin de, henüz tesbit edilemediği için boyutu bilinmeyen bazı hasarlara maruz kaldığı anlaşıldı. Sızıntı bildirilmedi.

Vira Haber