Rüzgar Enerjisiyle Çalışan Yük Gemisi Yelken Açtı

Nakliye şirketi Cargill'den yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Corporation'a ait Pyxis Ocean gemisi, rüzgar gücünden yararlanmak için yük gemilerinin güvertesine takılabilen, yüksekliği 37,5 metreye ulaşan iki büyük WindWings kanatlı yelken ile donatılan ilk gemi olma özelliğini taşıyor.

Yara Marine Technologies tarafından üretilen BAR Tech WindWings kanatlı yelkenlerin yeni inşa edilen gemilerde ortalama yüzde 30'a varan yakıt tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Bu oranın alternatif yakıtlarla birlikte kullanıldığında daha da yüksek olabileceği hesaplanıyor.

Kanatlı yelkenlerinin montajı Çin'deki COSCO tersanesinde gerçekleştirilen Pyxis Ocean gemisi şu anda ilk seferini yapıyor.

Söz konusu rüzgar kanadı teknolojisinin böylece ilk gerçek dünya testi de gerçekleştirilmiş olacak.

Vira Haber