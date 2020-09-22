Sabah Gazetesi'nin Yeni Haber Müdürü Erhan Öztürk Oldu
Gazeteci Erhan Öztürk Sabah gazetesinin haber müdürü oldu.
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2006 yılından beri Sabah Gazetesi'nde habercilik faaliyetini sürdüren Gazeteci Erhan Öztürk Sabah gazetesinin haber müdürü oldu.
Objektif haberleriyle saygın bir gazetecilik kimliği oluşturan Gazeteci Erhan Öztürk, Sabah Gazetesi'nde haber müdürü olarak görevine başladı.
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Etiketler : Erhan Öztürk, Sabah Gazetesi
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