SAFETY4SEA İstanbul Forumu, Önemli Tartışmalara Sahne Olacak

İlk kez düzenlenecek SAFETY4SEA İstanbul Forumu, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul Asya yakasındaki Radisson Blu Hotel'de tam gün sürecek bir etkinlik ile gerçekleştirilecek. Kâr amacı gütmeyen bir etkinlik olan forumun, denizcilik işletmecilerinin güvenlik, teknik ve denizcilik bölümlerinden gelen uzmanların yanı sıra, diğer önemli denizcilik sektörü paydaşları dahil olmak üzere, 100 kuruluştan yaklaşık 200 katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

Denizcilik tartışmaları için stratejik bir mekan

Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye'nin eşsiz coğrafi konumu, uzun süredir kıtalar arasında hayati bir bağlantı noktası oldu ve bu da ülkeyi, küresel denizcilikte diyalog için ideal bir merkez haline getiriyor. Dünyanın en yoğun deniz geçitlerinden biri olan Boğaz'ın kıyısında yer alan İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz arasında bir geçit görevi görerek, önemli miktarda küresel deniz trafiğini idare ediyor. Önemli bir liman kenti olan İstanbul, uluslararası deniz taşımacılığı, gemi yönetimi, lojistik ve ticarette merkezi bir rol oynuyor.

Tuzla, Yalova ve İzmit gibi bölgelerdeki 80’den fazla tersaneyle desteklenen Türkiye’nin büyüyen denizcilik sektörü, son yirmi yılda tersane kapasitesinde katlanarak artan büyümeyle etkileyici bir gelişme kaydetti. Ülke, İstanbul’un merkezinde yer aldığı bu faaliyetlerle, gemi inşa ve onarımında bir güç merkezi haline geldi. Şehrin ticari ve diplomatik merkez olarak tarihi önemi, gelişmiş altyapısı ve güçlü devlet desteği, Türkiye’yi denizcilik endüstrisi etkinlikleri için önde gelen bir konum haline getiriyor. SAFETY4SEA Forumu’nun İstanbul’da düzenlenmesi, küresel denizcilik sektörünü şekillendirmeye devam eden bir bölgede, deniz güvenliği ve sürdürülebilirlikle ilgili acil sorunları ele almak için mükemmel bir fırsat.

Bu nedenle SAFETY4SEA, etkinliği ilk kez İstanbul'a getirerek sektör liderleri ve uzmanlara en son gelişmeleri, trendleri ve en iyi uygulamaları tartışmak için bir platform sunmaktan büyük heyecan duymaktadır. Forum, Türkiye'nin denizcilik sektörünün büyümesini ve sürdürülebilirliğini desteklerken uluslararası işbirliğini de teşvik edecektir.

SAFETY4SEA Genel Yayın Yönetmeni Apo Belokas, SAFETY4SEA İstanbul Forumunun, denizcilik camiası için önemli bir buluşma noktası olarak, sektörün karşı karşıya olduğu iş güvenliği, düzenleme ve çevre sorunlarını ele almak üzere işbirliğine dayalı bir ortam sunduğunu belirtti. Belokas ayrıca, etkinlik gündemlerine bu yeni denizcilik merkezini eklemekten ve sektörün son gelişmelerini vurgulayarak denizcilik paydaşlarıyla anlamlı tartışmalar yürütmekten büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

ESG Gündemi

Sürdürülebilirliğin denizcilik sektöründe ön plana çıktığı bir dönemde gerçekleştirilecek ilk İstanbul forumu, önemli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularına odaklanacak. Konular arasında, IMO’nun son gelişmelerinin ardından mürettebat refahı, iş güvenliği kültürü ve denizcilikte karbon salımının azaltılmasına yönelik ilerlemeler yer alacak.

İnovasyon ve iş birliğine yönelik bir platform

2025 SAFETY4SEA İstanbul Forumu, denizcilik güvenliği ve sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik en iyi uygulamalar, yenilikçi stratejiler ve mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi alışverişi için bir platform sağlayacak. Katılımcılar, küresel denizcilik sektörünün değişen ihtiyaçlarını ele almak üzere tasarlanmış ilgi çekici tartışmalar, düşündürücü sunumlar ve interaktif oturumlar bekleyebilirler.

Forum, sektörün sorunsuz işleyişinde denizcilerin kritik rolünü kabul ederek, deniz taşımacılığındaki insan unsuruna da büyük önem verecektir. Tartışılacak başlıca konular şunlardır:

• İş Güvenliği ve Çevre Düzenlemelerindeki Gelişmeler (IMO, AB, Uluslararası)

• İnsan Faktörleri, STCW, ILO MLC, Eğitim ve Geliştirme

• Mürettebat Refahı, Kayıp Önleme, Risk ve Güvenlik Yönetimi

• E-navigasyon, Siber Güvenlik, Büyük Veriler, Akıllı Uygulamalar

• IMO Karbonsuzlaşma Yol Haritası ve MEPC'nin son gelişmeleri

• Tahrik Seçenekleri, Hava Emisyonları, Enerji Verimliliği

• Uyumun ötesinde deneyim aktarımı ve en iyi uygulamalar

Denizcilik sektörü için kaçırılmayacak bir etkinlik

2025 SAFETY4SEA İstanbul Forumu, denizcilik çevreleri, düzenleyiciler ve sektör paydaşları için kaçırılmayacak bir etkinlik olma iddiası taşımaktadır. Forumda, sektör liderleri ve uzmanlardan oluşan seçkin bir panel yer alacak ve panelin üyeleri yakında etkinliğin özel web sitesinde duyurulacaktır.

Geleneksel konferanslardan farklı olarak, SAFETY4SEA İstanbul Forumu etkileşimli ve katılımcı bir yapıya sahiptir. Panel tartışmaları, soru-cevap oturumları ve etkileşimli diyaloglar ile katılımcıların aktif katılımını sağlayacaktır. Etkinlik, denizcilik sektöründe bilgi paylaşımı, işbirliği ve büyüme için bir katalizör görevi görmeyi amaçlamaktadır.

SAFETY4SEA'nın sektör genelinde katılım ve eğitimi teşvik etme taahhüdü doğrultusunda, delegeler için katılım tamamen ÜCRETSİZDİR. Tüm etkinlik masrafları sponsorlar tarafından karşılanmaktadır, böylece denizcilik sektöründen çok çeşitli uzmanların katılımı sağlanmaktadır.

2025 SAFETY4SEA İstanbul Forumuyla ilgili detaylar için:

https://events.safety4sea.com/2025-safety4sea-istanbul-forum/

SAFETY4SEA hakkında

SAFETY4SEA, 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir deniz ticaretini desteklemekte, önde gelen safety4sea.com web sitesini (aylık 300 bin ziyaretçi) barındırmakta, aylık dergiler ve özel yayınlar (yılda 100 bin adet gemi ve kara dağıtımı) ve sektör anketleri ile e-posta, video ve sosyal medya aracılığıyla SAFETY4SEA, GREEN4SEA ve Mürettebat Refahı Haftası Forumları ve Ödülleri'ni sunmaktadır.

Vira Haber