Safiport’un liman genişlemesine onay

Derince Belediyesi, Safiport Derince Limanı’nın genişletme projesine ruhsat vermemiş, inşaatı mühürlemişti. Bu konu, mahkemeye taşınmıştı. Safiport Derince yönetiminden bu konuda açıklama geldi ve mahkemenin bu mühürleme işleminin iptaline karar verdiği ve cezanın kaldırılmasına hükmettiği duyuruldu.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Safiport Derince açıklamasında haklılığın böylece tescil edildiği belirtildi, şu açıklamaya yer verildi:

Açıklamada, “Bir kamu malı olan ve işletme hakkı tarafımıza devredilen ve 39 yıl sonra devlete iade edilecek olan Derince Limanı’nın büyümesine ve bölge halkına istihdam sağlamasına haksız şekilde engel koyan, yolları perde duvarlarla kapatan ve mühürleyen başta eski belediye başkanı olmak üzere bazı çalışanlar hakkında tarafımızca başlatılan ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçu ile ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, haklılığımızın da bu kapsamda tescil edileceğine inancımız tamdır. Böylece Safiport Derince Limanı olarak artık önümüzde hiçbir engel kalmadığını, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük limanı olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

Vira Haber