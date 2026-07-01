Sahil Güvenlik Botları Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Ziyarete Açıldı

Etkinlik kapsamında TCSG-82 botu Marmaris Limanı'nda, TCSG-911 botu Fethiye Limanı'nda ve TCSG-106 botu Bodrum Limanı'nda saat 09.00 ile 17.00 arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Vatandaşlar, Sahil Güvenlik botlarını yakından inceleme ve personelden görevler ile kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık ve egemenliğinin önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Mavi Vatanımızdaki bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, aziz deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber