Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu Ordu'da Ziyarete Açılacak
Sahil Güvenlik Komutanlığının Fatsa’da konuşlu 97 Nolu Botu, 18 Mart Pazartesi günü Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir İskelesi'nde ziyarete açılacak.
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Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, 18 Mart 2024 Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında, Sahil Güvenlik Komutanlığının Fatsa’da konuşlu 97 Nolu Botu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir İskelesi'nde halkımızın ziyaretine açılacaktır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Sahil Güvenlik, Ordu
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