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Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu Ordu'da Ziyarete Açılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu Ordu'da Ziyarete Açılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığının Fatsa’da konuşlu 97 Nolu Botu, 18 Mart Pazartesi günü Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir İskelesi'nde ziyarete açılacak.

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Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, 18 Mart 2024 Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında, Sahil Güvenlik Komutanlığının Fatsa’da konuşlu 97 Nolu Botu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir İskelesi'nde halkımızın ziyaretine açılacaktır” denildi.

Vira Haber 

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