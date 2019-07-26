Sahil Güvenlik Komutanlığı, DTO yönetimini ağırladı

Sahil Güvenlik Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet komutanlığa ait TCSG Güven isimli gemide bir araya geldi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve DTO yöneticileri Sahil Güvenlik Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu tarafından karşılandı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nı ziyaret eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetimi, denizcilik sektöründe yaşanan bir takım sorunları Albay Tayfun Paşaoğlu’na aktardı.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, kendilerini ağırlayan Albay Paşaoğlu’na teşekkür ederek görüşmede denizcilik sektörünün sorunlarını Paşaoğlu’na aktardıklarını ve bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kıran yıllarca önünden geçtikleri gemiyi gezmekten dolayı çok mutlu olduklarını da belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ise DTO Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, İstanbul’un daha güzel daha iyi bir denize sahip olması ve gelecek nesillere daha iyi bir denizi nasıl bırakabileceğimiz konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti. Albay Paşaoğlu gerçekleştirdikleri görev ve sorumluluklar hakkında İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetimini bilgilendirdi.

DTO yöneticileri bilgilendirmenin ardından da TCSG Güven isimli gemiyi gezdi.

Ziyarette DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile birlikte İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Hakan Çendik, Ümit Sandıkçı, Ahmet Can Bozkurt, Murat Kul, Mustafa Muhtaroğlu, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Doğan, Meclis Üyeleri Yunus Can, Burçin Molla da yer aldı.

Vira Haber