Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayı üzerine bulunan HES barajı patladı. Evlerin sular altında kalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, selde mahsur kalan vatandaşları helikopter ile güvenli bölgelere tahliye etmeye başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter ile yardım edildiğini bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Sinop ili Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber