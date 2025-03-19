Sahil Güvenlik Turizm Lisesi Öğrencilerine Mavi Vatan'ı Anlattı

Ayvalık'ta, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında denizcilik ve ulusal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere "Mavi Vatan" kavramı, denizlerin önemi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Çevre denizlerde mevcut durum ve Türkiye'nin deniz yetki alanları ve denizcilik hakları konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Cunda MTAL bünyesindeki Kuvâ-yi Milliye Salonu'nda, Coğrafya Öğretmeni Hülya İzdeş ile okul idaresinin destekleriyle gerçekleşen eğitimde; Türkiye'nin etrafındaki denizlerden oluşan ve 462 bin kilometre karelik alanı kapsayan Mavi Vatan'ın önemi öğrencilerle paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Kayacık tarafından verilen eğitimde; Türkiye'nin denizlerdeki stratejik konumu, sahil güvenliğinin önemi ve denizcilikte sürdürülebilirlik gibi konularındaki bilgiler öğrencilere aktarıldı.

Mavi Vatan'ın ekonomik değeri, enerji kaynakları ve deniz ticaretindeki rolü ile güvenlik açısından Türkiye'nin jeopolitik gücünü artırma ve bölgesel barışı destekleme misyonunun vurgulandığı eğitimde; Mavi Vatan'ın, Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını kapsayan stratejik bir kavram olarak, ülkemizin denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını koruma iradesini yansıttığının da altı çizildi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen bu eğitimde öğrencilerin; millî değerler ve stratejik konular hakkında bilinçlenmesini, denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve gelecekte denizcilik alanında kariyer yapmak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlayan eğitim, interaktif anlatımlar ve görsel materyallerle desteklendi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulaziz Yük, öğrencilerle birlikte izlediği eğitimin ardından Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Kayacık'a bir buket çiçek takdim etti. Müdür Yük, kendilerine böylesi bir imkânı sunduğu için Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanı Kadir Çakır'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Müdür Yük, bu tip sosyal farkındalık eğitimlerinin süreceğini söyledi.

Vira Haber