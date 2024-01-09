Sahil Güvenlik’ten Gemi ve Teknelere Denetim
Antalya’nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 9 özel tekne kontrol edilirken, 22 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulaması yapılan şahıslar ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Vira Haber
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Etiketler : Alanya, Sahil Güvenlik, Gemi, Tekne, Denetim
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