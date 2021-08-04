Sahil Güvenlik'ten yangın söndürme çalışmalarına destek
4 ilde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel ve 26 sahil güvenlik botu ile ormanlık alanlardaki yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiklerini açıkladı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı paylaşımda, 520 sahil güvenlik personeli, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi, bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiğini aktardı.
Vira Haber
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