Sahillere Bahar Bakımı

Samsun’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Yaz mevsimine hazırlık kapsamında sahil şeridinde kapsamlı bir çalışma yapan ekipler, yoğun mesai harcıyor. Temizlik çalışmaları Samsun’un Terme ilçesinden Yakakent ilçesine kadar olan güzergahta tüm sahil şeridinde belirli aralıklarda gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız, “Terme’den Yakakent’e kadar olan sahillerimizde, Mavi Bayraklı plajlarımızda temizlik çalışması yürütmekteyiz. Adnan Menderes sahili, Engiz sahili, Dereköy sahili, Costal sahili, Alaçam Geyikkoşan sahili, Terme Miliç sahilinde belirli periyotlarda temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Vatandaşımızın yaz döneminde kentimizdeki sahillerden daha güzel bir şekilde istifade etmelerini sağlamak adına özveriyle görev yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Vira Haber