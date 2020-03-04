İtalya, Ispra’daki Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi’ndeki araştırmacılar, son 30 yılda sahillerin değişimini izlemek amacıyla uydu görüntülerini kullandı. Küresel ısınmanın gelecekte sahillerin nasıl etkileyebileceğinin örneklemesini yaptılar.

Michalis Vousdoukas, çalışmalar sonucunda, yüzyılın sonunda dünyadaki sahillerin yaklaşık yarısının 100 metreden fazla erozyon yaşayacağını gördüklerini ve kaybolacaklarını ifade etti.

Pazartesi günü Nature Climate Change dergisinde paylaşılan çalışma, sahillerin kaybolma oranının, 2100 yılına kadar küresel sıcaklıkların artışı doğrultusu ile paralel ilerlediğini ortaya çıkardı.

Yüksek sıcaklık artışları, daha fazla deniz seviyesinin yükselmesi ve bazı bölgelerde daha şiddetli fırtınalar anlamına geliyor ve bu da daha fazla plajın dalgalar nedeniyle yok olmasına neden olabilir.

Sahiller rekreasyon, turizm ve vahşi yaşam için değerli alanlar olarak görülüyor. Ancak çoğu sahil yine turizm amaçlı yapılan değişiklikler sebebiyle insan eliyle yok ediliyor.

Bilim insanları bu araştırma sonucunda bazı ülkelerin diğerlerine göre daha fazla etki altında kalacağını söylüyor. Batı Afrika’daki Gambiya ve Gine-Bissau sahilleri, % 60’ından fazlasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Pakistan, İngiliz Kanalı’ndaki Jersey adası ve Komor adaları için de tahminler de benzer.

Avustralya’nın 11.400 kilometrelik sahil şeridi de risk altında olan yerler arasında. Araştırmaya göre ABD, Kanada, Meksika, Çin, Rusya, Arjantin ve Şili de binlerce kilometrelik sahil kaybı yaşayacak.

Çalışmanın yazarları, iklim değişikliğine en çok sebep olan seragazı emisyonlarını azaltarak kıyı şeridi kaybının % 40 kadar önlenebileceğini hesapladı. Fakat kıyı boyunca yaşayan ve sürekli büyüyen nüfusun alınacak diğer önlemlerle korunması gerektiğini de eklediler.

Vira Haber