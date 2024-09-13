Sakarya'da Denize Girme Yasağına Uymayanlara 517 Bin TL Ceza Kesildi

Suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Karasu Kaymakamlığı'nca yayınlanan 29.05.2024 tarih ve 2024/1 Sayılı Genel Emire istinaden ilçede yasağa 84 kişiye 172 bin 368 TL para cezası uygulandı. ‘Deniz ve Turizm Tedbirlerine' ilişkin yine Kaymakamlık makamınca yayınlanan 17.07.2024 tarih ve 2024/2 Sayılı Genel Emire istinaden Karasu'da yasağa uymayan 168 kişiye toplamda 344 bin 736 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Karasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; cankurtaran ekipleri tarafından yaz sezonu boyunca 456 vakaya müdahale edildiği ifade edildi. 16 kişinin sağlık ekiplerine sevk edildiği bildirilirken, mesai saatleri içerisinde boğulma sebebi ile herhangi bir can kaybının yaşanmadığı da açıklamada yer aldı.

Vira Haber