Salda Gölü Çevresine 36 Kilometre Uzunluğunda Bisiklet Yolu

Burdur Valisi Ali Arslantaş yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'un tüm kesimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla paylaştıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüşleri dikkatle dinlediğini aktaran Vali Arslantaş, Bakan Kurum'un Çevre ve Tabiat Varlıkları Kuruluna bir çalışma yapma talimatı verdiğini kaydetti.

Arslantaş, bilimsel ve saha çalışmaları sonucunda hazırladıkları rapor doğrultusunda bakanlık ve valiliğin 15 Ekim itibarıyla gölün "Beyaz Adalar" diye adlandırılan kısmında göle girilemeyeceği, yüzülemeyeceği ve buranın plaj olarak kullanılmayacağı kararı aldığı hatırlattı.

Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik benzersizliğe sahip olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu özellik Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.

"BEYAZ ADALAR BÖLGESİNDE SUYA GİRME YASAĞININ GETİRİLMESİ YERİNDE BİR KARAR OLMUŞTUR"

Arslantaş, Beyaz Adalar bölgesindeki sıkı koruma önlemlerine rağmen, ziyaretçilerin henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki zarar verdiklerini ve bu oluşumları çiğnediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeniyle kıyıda derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek, yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir."

Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada, ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanacağına dikkati çeken Arslantaş, Salda ve Doğanbaba köyleri ile Kayadibi Mahallesi'nin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engellemek için de arıtma tesisleri çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

"36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU"

Köy pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için de göl çevresindeki yerleşim yerlerinde oturanların başvurabileceği hibe programı uygulamasının başlatıldığını bildiren Arslantaş, "Salda Gölü çevresinde 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacak. Göle kuş uçuşu 7 kilometre mesafedeki kayak tesisi bölgesinde, çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacak. Salda Gölü ve yakın çevresinin ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesini ve gerekli altyapı yatırımlarının tamamlanmasını takiben, Beyaz Adalar bölgesine girişler ve kullanımlar yeniden düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'un tüm kesimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla paylaştıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüşleri dikkatle dinlediğini aktaran Vali Arslantaş, Bakan Kurum'un Çevre ve Tabiat Varlıkları Kuruluna bir çalışma yapma talimatı verdiğini kaydetti.

Arslantaş, bilimsel ve saha çalışmaları sonucunda hazırladıkları rapor doğrultusunda bakanlık ve valiliğin 15 Ekim itibarıyla gölün "Beyaz Adalar" diye adlandırılan kısmında göle girilemeyeceği, yüzülemeyeceği ve buranın plaj olarak kullanılmayacağı kararı aldığı hatırlattı.

Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik benzersizliğe sahip olduğunu dile getiren Arslantaş, "Bu özellik Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.

"BEYAZ ADALAR BÖLGESİNDE SUYA GİRME YASAĞININ GETİRİLMESİ YERİNDE BİR KARAR OLMUŞTUR"

Arslantaş, Beyaz Adalar bölgesindeki sıkı koruma önlemlerine rağmen, ziyaretçilerin henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki zarar verdiklerini ve bu oluşumları çiğnediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeniyle kıyıda derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek, yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir."

Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada, ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanacağına dikkati çeken Arslantaş, Salda ve Doğanbaba köyleri ile Kayadibi Mahallesi'nin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engellemek için de arıtma tesisleri çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

"36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU"

Köy pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için de göl çevresindeki yerleşim yerlerinde oturanların başvurabileceği hibe programı uygulamasının başlatıldığını bildiren Arslantaş, "Salda Gölü çevresinde 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacak. Göle kuş uçuşu 7 kilometre mesafedeki kayak tesisi bölgesinde, çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacak. Salda Gölü ve yakın çevresinin ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesini ve gerekli altyapı yatırımlarının tamamlanmasını takiben, Beyaz Adalar bölgesine girişler ve kullanımlar yeniden düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Vira Haber