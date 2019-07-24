Salda Gölü Millet Bahçesi ihalesi 31Temmuz’da

Beyaz kumları sebebiyle Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü, Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde yer alıyor. Söz konusu olan Millet Bahçesi ise Salda Gölü’nün kıyısında konumlandırılacak. Bahsi geçen projenin ihalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleşecek. Salda Gölü Millet Bahçesi ihalesinin 31 Temmuz’da yapılması kararlaştırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü için bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedefleri olduğunu belirtti. Beyaz kumları ile yerli ve yabancı tatilcilerin çekim merkezi haline gelen Salda Gölü, Türkiye’nin Maldivleri, Saldivler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda derinliği ile de Türkiye’nin en derin üçüncü gölü oluyor. Selda Gölü’nün derinliği 184 metreye varmakta.

Söz konusu olan Salda Gölü’nün kıyısına yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleşecek. Yapılan bu turizm yatırımları sayesinde turizm ekonomisinin daha da canlanması bekleniyor.

Salda Gölü’nü önümüzdeki yıldan itibaren çok daha iyi bir konumda göreceklerini belirten Burdur Valisi Hasan Şıldak, tamamen ahşap imalatlar ile tasarım yapıldığını ve en ufak bir çevre kirliliğine yol açılmayacağını, aksine her zaman temiz kalacağını söyledi.

Ayrıca, an itibariyle Selda Gölü’nün diğer bütün noktaları esas alındığında da 1 Ocak’tan bu yana 400 bin ile 500 bin arasında ziyaretçi olduğunun altını çizdi.

Bu arada Salda Gölü, büyük bir ilgiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Salda Gölü Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'nün 44 kilometrekare alanının, göl ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinden sonra, 295 kilometrelik alanın korunacağını belirtmişti.

Salda Gölü'ne millet bahçesi projesinin amacı bölgenin doğasını korumak olduğu söylenmişti. Fakat projede betonun olması hakkında endişeler vardı.

Sosyal donatılar da yer alacak

Projeyi, ihaleye çıkaran TOKİ de bu durumu haklı çıkarttı. 31 Temmuz'da gerçekleşecek ihalenin adı, "Burdur İli Yeşilova ilçesi, Salda Gölü millet bahçesi ve millet bahçesi sosyal donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi" olarak adlandırıldı.

Vira Haber