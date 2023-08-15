Şampiyon Tekneler, TAYK – Eker Olympos Regatta’da Buluşuyor

Ülkemizin en iyi yat yarışçılarının kupaya ulaşma mücadelesi vereceği 11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışına çok az kaldı. İstanbul ve Bursa arasında, Marmara Denizi'nin turkuaz sularında ve güçlü rüzgar eşliğinde nefes kesen bir rekabetin yaşanacağı TAYK – Eker Olympos Regatta, 18-19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde klasik rotası olan Moda-Tirilye-Moda etaplarında yapılacak.

Türkiye’de yelken sporu alanında merakla beklenen bir organizasyon haline gelen TAYK – Eker Olympos Regatta, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

11. yılında; onlarca teknenin ve yüzlerce yelkencinin katılacağı yarış; IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 ve IRC4 sınıflarında düzenlenecek. Yelken kulüplerinin yanı sıra farklı sektörlerden saygın markaların takımları da bu zorlu yarışta dereceye girme hedefiyle boy gösterecek. Heyecan dolu üç günün ardından bu yılın şampiyon teknesi ve yelkencileri belirlenecek.

10 yılda 60’tan fazla farklı takım yer aldı

TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışı, katılımcı takımlardaki çeşitlilik ile fark yaratıyor. 10 yılda 60’tan fazla farklı takımın yer aldığı TAYK – Eker Olympos Regatta’da; kurumsal yelken takımlarından, yelken profesyonellerine ve spor kulüplerine kadar geniş bir yelpazede katılım gerçekleşiyor.

11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışına günler kala, organizasyonun ilk yılından bu yana kupa kazanan şampiyon tekneler de sıralandı.

Önceki yıllarda TAYK – Eker Olympos Regatta’da kupa kazanan şampiyonlar:

2022 - CMC Holding-Goblin 3

2021 - Orient Express VI

2020 - Mesa Sailing Team - Shak Shuka 3

2019 - Fenerbahçe 2 – Ford Otosan

2018 - Eker 40

2017 - Orient Express VI

2016 - Eker Yayık Ayran

2015 - Borusan Racing-Çılgın Sigma

2014 - Arcora 4KMS4 RC

2013 - Garanti Sailing - Fenerbahçe 1

11. TAYK – Eker Olympos Regatta’ya damgasını vurmayı hedefleyen takımlar, tayk.org.tr adresinden kayıt işlemlerini yapabiliyor.

TAYK – Eker Olympos Regatta, yelken sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlama hedefiyle yapılıyor. Organizasyonun düzenlenmesinde büyük payı olan Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), Türkiye'de motor ve yelken yatçılığının ve yelken sporunun gelişmesini amaçlıyor.

Eker Süt Ürünleri, yelken severleri bu özel yarışı takip etmeye davet ediyor.

Vira Haber