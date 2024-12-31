Samsun Terme Çayı Islah Ediliyor

Terme ilçe merkezinde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen “Terme Çayı Islahı Projesi”nde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında; 600 metre sağ ve sol sahil teğet fore kazık imalatı, derin zemin karıştırma yöntemiyle kesişen kolon yapılması, 1 adet çelik yaya köprüsü, 1 adet araç köprüsü ve 3 adet denize çıkış yapısı imalatları yapılıyor. Dere yatağı 50-60 metreden 80 metreye çıkarılıyor. Yapılacak çalışmayla Terme ilçe merkezinin taşkın kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

Vira Haber