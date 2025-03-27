Samsun'da 1,5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da kaçak su ürünlerinin taşınmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında, Deniz Polisi ekiplerince Kavak ilçesi Asarcık Kavşağı mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, İstanbul'a götürülmek üzere kaçak olarak taşınan 1 ton 500 kilogram kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Midyeler, ekipler tarafından yeniden denize bırakılarak ekosistemin korunması sağlandı.

Olayla ilgili 1 şahsa 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

Vira Haber