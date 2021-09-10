Samsun'da 3 farklı tarihte kıyı temizliği yapılacak

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, “18 Eylül Uluslarası Kıyı Temizleme Günü”nde (İnternational Costal Clean Up ICC ) yerel yönetimler, kamu kuruluşları, OMÜ Deniz Elçileri Topluluğu, özel sektör ve halkın katılımıyla 3 farklı tarihte kıyı temizliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren DenizTemiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, “Çevre dostu insanların yaşadığı şampiyon örnek şehir Samsun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye birincisidir. En fazla deniz çöpü 58 bin metreküp ile Samsun'dan toplandı. Sırasıyla 35 bin metreküp ile İstanbul, 28 bin metre küp ile Antalya izledi. Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye’de büyük arayla birinciyiz. Deniz çöpleri uzun yıllar bozulmadan doğada varlığını sürdürmektedir. Örneğin misina 600 yılda, plastik şişe 450 yılda, alüminyum teneke 200 yılda, plastik torba 20 yılda bozulmaktadır. Bu atıklar denizdeki canlılar için büyük tehlike yaratıyor. 1 litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiğini dikkate alıp bu hassasiyetle denizlerimizin temiz tutulması için özen gösterilmesi gerekmektedir. Çevre Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Sıfır Atık Mavi projemiz ile milyonlara ulaştık. Derneğimiz Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahiptir.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, İlkadım Belediyesi, İl Çevre Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü önderliğinde eylül ayı içerisinde yapmayı planladığımız Ordu’da 1, Samsun’da 3 etkinliğimiz olacaktır. İlk etkinliğimiz 11 Eylül Cumartesi günü Türkİş sahilde gönüllülerimizle ve halkın katılımıyla saat 13.00’te başlayacak Çobanlı İskelesi’ne kadar olan alan temizleyip 15.30’da tamamlanacaktır. İkinci etkinliğimiz 18 Eylül Cumartesi günü Çobanlı İskelesi’nde saat 13.00’te başlayacak Atakent Kavşağı’na kadar olan alan 15.30’da tamamlanacaktır. 26 Eylül’de üçüncü etkinliğimiz Atakent Kavşağı’ndan saat 13.00’te başlayıp Yenimahalle Ahşap İskele’ye kadar olan alan temizleyip 15.30’da tamamlanacaktır. Etkinlik bitirme noktalarında bizi Kızılay standı bekliyor olacaktır. Katılımcılara çorba ve poğaça ikramında bulunacağız. Arzu eden gönüllüler kan verme aracında kan bağışında bulunabileceklerdir. Atıklar ayrıştırılarak Atakum Belediyesi’ne teslim edilecektir. Etkinliklerimiz ekim ayında da devam edecektir. Ekim etkinliklerimiz Kuş Cenneti de kapsayacak şekilde tamamlanacaktır. Tüm halkımız davetlidir. O bölge tamamlandıktan sonra Canik hudutlarına geçeceğiz ve havaalanına kadar sahili atıklardan temizleyeceğiz. 25 Eylül’de ise Ordu’da Ordu Belediyesi ile birlikte Gülyalı mevkiinde kıyı temizliğimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Vira Haber