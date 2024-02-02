Samsun'da 5 Barajın Su Seviyesi Düştü, 3 Barajın Yükseldi

Samsun genelindeki barajların doluluk oranları belli oldu. Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan, geçen yıl ocak ayının son gününde yapılan ölçümde yüzde 66,9 doluluk oranı olan Çakmak Barajı'nın 2024 yılı aynı aya göre seviyesi yüzde 53 olarak ölçüldü. Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın geçen yıl yüzde 95 olan su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 90,4 olarak kayıtlara geçti. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, geçen yıl yüzde 98,1 olan Derbent Barajı'nın doluluk oranı azalarak yüzde 93,6 olarak ölçüldü. Kızılırmak Havzası üzerinde bulunan geçen yıl ocak ayının son gününde yüzde 75,5 olarak ölçülen Vezirköprü Barajı'nda ise bu yıl yapılan ölçümde su seviyesi yüzde 59,3 olarak belirlendi. Samsun'un önemli turizm alanlarından biri olan Ladik Gölü'nde de düşüş yaşandı. Geçen yıl ocak ayında yüzde 54,6 olarak ölçülen gölün su seviyesi 2024 yılında yüzde 43,5 olarak tespit edildi.



Doluluk oranı artan barajlar

Samsun’da Hasan Uğurlu, Altınkaya ve Duruçay Barajlarında su seviyesi yükseldi. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Türkiye’nin en büyük barajlarından biri olan, 2023 Ocak ayında su seviyesi yüzde 71,9 olarak ölçülen Altınkaya Barajı'nın 2024 Ocak ayı sonu doluluk oranı yüzde 83,3’e çıktı. Hasan Uğurlu Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 60 olan doluluk oranı bu sene ocak ayı sonunda ayında yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ocak ayında yüzde 45 olan Duruçay Barajı'nın su seviyesi, 2024 Ocak ayı sonunda ayında 74,7’ye çıktı.

Vira Haber