Samsun’da Balık Yetiştiriciliği ve Üretimi 2 Katına Çıktı

Samsun’da toplam 16 bin 153 ton/yıl kurulu kapasiteye sahip 38 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunuyor. Samsun’da yoğun olarak Bafra ilçesindeki Derbent Baraj Gölü’nde ve Yakakent ilçesindeki denizdeki yüzer ağ kafeslerde gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında Derbent Baraj Gölü’nde 14, Karadeniz’de ise 11 adet tesis bulunuyor. Derbent Baraj Gölü’nde bulunan tesislerde alabalık, Karadeniz’de bulunan tesislerde ise alabalık ve levrek yetiştiriciliği yapılıyor.

Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, denizde (gökkuşağı alabalığı, levrek) 9 bin 314 ton/yıl, göllerde (gökkuşağı alabalığı, sazan) 6 bin 685 ton/yıl ve karada (havuzlarda) 154 ton/yıl olmak üzere toplamda 16 bin 153 ton/yıl teorik kapasiteye sahip. Samsun’da 2019 yılında 6 bin 341 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmişken üretim 2020 yılında yaklaşık 2 katına çıkarak 12 bin 569 tona ulaştı.

Japonya ve Rusya’dan gelen balık talebini karşılamak için üretim kapasitesi arttırıldı

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada balık üretimi hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda Japonya ve Rusya gibi ülkelerden iri alabalığa (1,25 kg ve üstü) talebin artması nedeniyle ilimizdeki su ürünleri yetiştiricileri bu talebe cevap vermek için üretimlerini arttırmışlar ve 2020 yılında 5 bin 911 ton 1,25 kg ve üstü alabalık üretimi gerçekleştirmişlerdir. İlimizde su ürünleri avcılığı kapsamında ise, 138 adet A Plakalı gemi (15 m’den büyük), 23 adet B Plakalı gemi (12-15 m arası), 55 adet C Plakalı gemi (10-12 m), 276 adet D Plakalı gemi (0-10 m) olmak üzere, 492 adet deniz ve 122 adet iç su için ruhsatlandırılmış olup toplam 614 balıkçı gemimiz bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde avcılık yolu ile denizde 50 bin 793 ton, iç sularımızda ise 148 ton olmak üzere toplam 50 bin 941 ton su ürünleri elde edilmiş ve yetiştiricilik yoluyla üretilen 12 bin 569 tonla beraber toplamda su ürünleri üretimi 63 bin 510 ton olarak gerçekleşmiştir. Su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 2020 yılı içerisinde denizde 92, iç sularda 483, karaya çıkış noktalarında 622, soğuk hava deposunda 3, balıkhanelerde 83, perakende satış yerlerinde bin 194 ve işleme tesislerinde 55 olmak üzere toplam 2 bin 532 denetim gerçekleştirilmiş olup, 434 bin 800 TL tutarında 131 cezai işlem uygulanmıştır.”

2020 yılında 2019 yılına göre su ürünleri üretiminin yaklaşık 2 katına çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla su ürünleri üretiminin 2021 yılında da artırılması için üretici ve yatırımcılara destek olunmaya devam edileceğini belirterek, 2021 yılının üreticiler için bereketli bir yıl olmasını temenni etti.

Vira Haber