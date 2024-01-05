Samsun'da Ölü Yunus Karaya Vurdu

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde sahile vuran ölü bir yunus görenleri tedirgin etti. Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunusu fark etti. Vatandaşlar, vücudunda bozulma veya çürüme bulunmayan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yunusun kaldırılması için durumu yetkililere bildirdi.

Yunusu gören Emre Elipek isimli bir vatandaş, "Atakum sahilinde yürüyüş yapıyordum. Ne yazık ki ölü bir yunusla karşılaştım. Ne yazık ki diyorum çünkü ölü bir yunus balığı. Keşke yaşasaydı. En azında denize döndürmek için elimden geleni yapardım. Yarası gözükmüyor. Belki de yarası içindedir. Üzücü bir durum" dedi.

Vira Haber