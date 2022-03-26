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Samsun’da Sahilde Rus Yapımı Denizaltı Malzemesi Bulundu

Samsun’da Sahilde Rus Yapımı Denizaltı Malzemesi Bulundu

Denizaltı mühimmatında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği olmayan "hava ştandrosu", incelemenin ardından imha edilecek.

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde sahilde Rus yapımı denizaltı malzemesi bulundu.

Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan kişi, jandarmayı arayarak deniz kenarında patlayıcı maddeye benzeyen cisim gördüğünü bildirdi.

Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada cismin Rus menşeili, denizaltı mühimmatında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği bulunmayan "hava ştandrosu" olduğunu belirledi.

Muhafazaya alınan malzemenin inceleme ve işlemlerin ardından emniyet tedbirleri içinde imha edileceği öğrenildi.

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